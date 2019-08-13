Шахматы. Карякин победил Карлсена на турнире Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Сергей Карякин добился победы над действующим обладателем мировой короны по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном. Это произошло в третий день турнира по рапиду серии Grand Chess Tour в американском городе Сент-Луис.

Карякин проводил партию против Карлсена белыми фигурами, сообщает РИА Новости. Ранее в рамках игрового дня он черными фигурами завершил партию с китайцем Динь Лижэнем вничью, а также потерпел поражение от Леньера Домингеса из США.

По итогам трех дней Карякин набрал 8 очков, разделив 5-8 места с тем же Карлсеном, американцем Фабианом Каруаной и венгром Рихартом Раппортом. Лидерами турнирной таблицы являются представитель Армении Левон Аронян и француз Максим Вашье-Лаграв. У обоих по 13 баллов.

Турнир завершится 14 августа.