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13 августа 201911:19

Шахматы. Карякин победил Карлсена на турнире Grand Chess Tour

ntv.ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин добился победы над действующим обладателем мировой короны по шахматам норвежцем Магнусом Карлсеном. Это произошло в третий день турнира по рапиду серии Grand Chess Tour в американском городе Сент-Луис.

Карякин проводил партию против Карлсена белыми фигурами, сообщает РИА Новости. Ранее в рамках игрового дня он черными фигурами завершил партию с китайцем Динь Лижэнем вничью, а также потерпел поражение от Леньера Домингеса из США.

По итогам трех дней Карякин набрал 8 очков, разделив 5-8 места с тем же Карлсеном, американцем Фабианом Каруаной и венгром Рихартом Раппортом. Лидерами турнирной таблицы являются представитель Армении Левон Аронян и француз Максим Вашье-Лаграв. У обоих по 13 баллов.

Турнир завершится 14 августа.

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