Е-Е-Е! Роскачество рассказало о добавках в вареной колбасе

Умению правильно выбрать натуральную и качественную колбасу научит Роскачество. Но для начала, рекомендует директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, надо проверить условия хранения изделия в холодильнике. Температура внутри холодильного устройства должна быть от 0 до 6 градусов.

Качественная вареная должна быть упругой и не иметь полостей внутри. Цвет изделия — розовый или светло-розовый. Вареная колбаса не должна содержать в себе комочки или сгущения, отличающиеся по цвету. На упаковке должны быть надписи "упаковано под вакуумом" или "упаковано в модифицированной атмосфере". Важно учитывать, подчеркнули в Роскачестве, что упакованный без вакуума продукт имеет меньший срок хранения.

А срок хранения должен также быть указан на упаковке. Как срок годности, дата изготовления, условия хранения и состав.

В состав произведенной по ГОСТ вареной колбасы входят следующие ингредиенты: свинина, говядина, куриные яйца или яичный меланж, цельное или обезжиренное сухое коровье молоко, поваренная пищевая соль, сахар-песок, вода, пряности – например, мускатных орех или кардамон, черный перец или чеснок. Соотношение воды к другим ингридиентам – примерно 1 к 3. А вот куриного мяса в составе настоящей вареной колбасы быть не должно. Как и клетчатки, крахмала и растительных белков.

Кроме то, в составе вареной колбасы допускается использование ряда Е-добавок. Роскачество раскрывает тайну разрешенных и запрещенных Е-добавок.

Разрешено использовать при изготовлении вареной колбасы разрешен фиксатор окраски (нитрит натрия) Е250, антиокислители Е300. Чтобы избежать эффекта прогорклости продукта также в колбасу добавляются аскорбиновая кислота, Е301, Е304, Е306. С развитием нежелательной микрофлоры в вареной колбасе борются регуляторы кислотности – от лимонной кислоты (она же Е331), до Е262, Е325, Е326 и Е330. Допускаются стабилизаторы и регуляторы кислотности Е339, Е451, Е450, Е452 — пищевые фосфаты, повышающие вязкость и плотность фарша. Разрешено применение усилителя вкуса и аромата Е621.

Чего стоит избегать? Наличия нежелательных добавок, добавки Е536, например. Производители использует ее в качестве эмульгатора. Добавка, правда, малотоксична. Более опасны Е120 и Е252. Эти вещества обладают канцерогенным эффектом.