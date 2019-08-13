Три человека пострадали при жесткой посадке туристического вертолета на Камчатке

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Камчатке пострадали три человека. У двоих диагностированы переломы ног, у третьего — травма шеи, сообщили 13 августа в краевом правительстве.

Вертолет летел из поселка Козыревск в Долину гейзеров. На борту находились 25 человек. По неизвестной пока причине в районе Кроноцкого заповедника вертолет начал терять высоту и совершил аварийную посадку. Обстоятельства инцидента будут выяснять следователи, передает "Россия 24".

Зампред правительства региона Сергей Хабаров сообщил "Интерфаксу", что за пострадавшими отправился вертолет с сотрудниками Камчатской региональной поисково-спасательной базы.

Они должны доставить пассажиров в райцентр Елизово. Там пострадавших передадут медикам.

Чиновник также уточнил, что совершивший жесткую посадку вертолет принадлежит авиакомпании "Вертикаль-Т".

Он сильно пострадал: у вертолета повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты.

Также уточняется, что он летел по туристическому маршруту из аэропорта Халактырка в Долину гейзеров, Узон, Дзендзур и должен был вернуться в аэропорт Халактырка.