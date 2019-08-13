Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни

Найдено достоверное объяснение тому, что болезнь Альцгеймера напрямую поражает области мозга, которые отвечают за бодрствование в дневное время. Исходя из этого, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришли к выводу, что желание вздремнуть днем может служить первым признаком этой опасной болезни.

Однако, отмечают ученые, это — сигнал в том случае, если ночью человек спит нормально.

Ранее исследователи рассматривали чрезмерный дневной сон как компенсацию плохого сна ночью, что может быть вызвано нарушениями, связанными с заболеванием, однако другие ученые, напротив, утверждали, что именно проблемы со сном способствуют развитию болезни Альцгеймера, сообщают "Вести. Медицина".