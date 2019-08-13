Олимпийская чемпионка Мустафина близка к завершению карьеры

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина может завершить профессиональную карьеру. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что 24-летняя гимнастка не примет участие в предстоящем Кубке России и чемпионате мира.

"Мустафина отказалась от участия в Кубке России, и, думаю, что она закончит, — признается Родионенко, которую цитирует РИА Новости. – Сначала она отказалась перед Минском (там проходили Европейские игры), сейчас отказывается перед чемпионатом мира".

"Она сама все понимает, пришла и попросила снять ее со сбора сейчас. Начала было готовиться… Но она реально оценивает ситуацию. Мы же не можем взять в команду человека только за имя. Жалко, очень жалко".

Напомним, что Мустафина выигрывала золотые медали на Олимпийских играх в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Также в ее активе два серебра и три бронзы Олимпиад. Также она трижды выигрывала золото чемпионатов мира, еще трижды – серебро, и пять раз брала бронзу.