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13 августа 201912:13

Задержанный на Южном Урале вор оказался "нумизматом"

Фото: auction.ru

Задержанный на Южном Урале серийный вор оказался "нумизматом". Полиции уже удалось установить личность подозреваемого. Сейчас он под подпиской о невыезде, сообщает cheltv.ru.

Как рассказали в полиции, грабитель держал похищенные вещи у себя дома. При осмотре помещения выяснилось, что круг его "интересов" был необыкновенно широк. Кроме традиционно похищаемой домашней техники, оперативники обнаружили железный сейф с деньгами и продукты питания. Особенно заинтересовала полицейских коллекция старинных монет. Она может представлять особую ценность.

Преступник оказался жителем Сатка и уже был раньше судим. Задержанный признался, что выходил "на промысел" по ночам, залезал в квартиры, офисы и магазины через окна. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, наказание за возбужденные уголовные дела — тюремный срок до пяти лет.

Текст: ГТРК "Южный Урал"

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