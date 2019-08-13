На Красной площади мужчина напал на алтарника Казанского собора

Столичные полицейские проводят проверку после нападения на алтарника в Казанском соборе на Красной площади.

В пресс-службе полицейского главка по Москве сообщили, что инцидент произошел 12 августа.

Пострадавших нет. Мужчина, напавший на алтарника задержан, передает "Интерфакс".

Что стало причиной его агрессии, не сообщается.