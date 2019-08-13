"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

Московский "Спартак" включился в борьбу за нападающего турецкого "Галатасарая" Мбая Дианя. Руководство красно-белых уже сделало стамбульцам предложение в размере десяти миллионов евро. Но те ответили отказом.

Боссы "Галатасарая" не намерены отпускать своего игрока за десять миллионов, и хотят выручить за него порядка 12-13 миллионов евро, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Fanatik. При этом сторонам необходимо учесть финансовые запросы самого Дианя – он хочет зарабатывать три миллиона евро ежегодно. Футболист обсуждает со своим нынешним клубом условия нового контракта.

В минувшем сезоне Диань выступал сначала за "Касымпашу", в составе которой за 17 матчей забил 20 голов. Позже его купил "Галатасарай", где он принял участие еще в 12 матчах и стал автором десяти голов. Таким образом, по итогам сезона в его активе 30 голов и звание лучшего бомбардира чемпионата Турции.