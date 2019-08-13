Украинский суд отложил рассмотрение апелляции на арест Вышинского

Рассмотрение апелляции на арест журналисту Кириллу Вышинскому перенесено на 20 августа 2019 года. Такое решение принял Киевский апелляционный суд. На этом заседании должно обсуждаться решение Подольского райсуда Киева о продлении до 19 сентября меры пресечения в виде ареста обвиняемому в госизмене главному редактору РИА Новости — Украина. Решение о продлении ареста в МИД России назвали позором, а в ОБСЕ — ужасной новостью.

Вышинский был задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины 15 мая 2018 года. 17 мая Херсонский суд определил ему меру пресечения, а позже несколько раз продлевал сроки нахождения журналиста под стражей.

Обладающий российским и украинским гражданствами Кирилл Вышинский на Украине обвиняется госизмене и поддержке республик Донбасса. При этом никаких весомых доказательств его вины до сих пор не представлено. Прокуроры настаивают на аресте Вышинского потому, что у него есть российский паспорт, якобы он в случае выхода из СИЗО может покинуть Украину.

Все обвинения в свой адрес Кирилл Вышинский считает политически ангажированными, не имеющими ничего общества с реальностью. Адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский подчеркивает, что на Украине журналиста судят именно за его журналистскую профессиональную деятельность.

На Украине за время пребывания Вышинского в заключении было изменено законодательство. Конституционный суд Украины отменил норму, по которой обвиняемые в госизмене обязательно должны находиться в СИЗО.