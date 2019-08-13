Неофициально проблемный дом: сотни жителей подмосковной Лобни не могут получить ключи от квартир

Сотни жителей подмосковной Лобни не могут получить ключи от квартир. Все они должны были заселиться в новый жилой комплекс еще несколько лет назад, но площадка опустела, а представители застройщика перестали выходить на связь. Кроме того, выяснилось, что даже разрешения на строительство теперь нет. Чтобы возобновить работы, дом должны признать проблемным. Почему этого никто не делает?

- Я вот лично отдала последние деньги, я уже не заработаю на квартиру себе, я живу в данный момент в подъезде, работаю консьержем, и сколько еще мне так жить?

Зажить по-новому более трехсот семей в подмосковной Лобне должны были еще полтора года назад — в 2017-м. Жилой комплекс "Батарейный" был готов уже на 85 процентов, как вдруг строительство внезапно прекратилось. Люди — в отчаянии.

- Я вот у дочки проживаю в однокомнатной квартире. Нас проживает шесть человек!

- Сейчас на стройке работает один человек — это охранник. А в начале августа объект вообще оставили даже без охраны. Мы также знаем, что сотрудники офиса разбегаются, уволились почти все.

Офис застройщика — ООО "Реконструкция" в Лобне — опечатан. Он на грани банкротства, хотя еще в прошлом году в этом доме продали около 60 квартир. Но, несмотря на это, стройку все равно не возобновили — якобы не было денег. Даже предложили жильцам самим поучаствовать в поиске инвестора. Но теперь нет и самого разрешения на строительство дома.

- Нет разрешения на строительство в связи с тем, что дали разрешение на стройку дома в девять этажей, а построили 16.

- Мы ходим, пикеты возле Минжилполитики устраиваем — а, спрашивается, зачем? Оказывается, документы застройщик даже туда не подает. То есть, все впустую — им выгодно, что нет разрешения!

В администрации Лобни считать дом проблемным не хотят. В ответ на все обращения — многочисленные отписки с формулировками, что признание дома проблемным объектом "представляется нецелесообразным, поскольку данное решение затронет права и интересы дольщиков, отрицательно скажется на сроках ввода объекта в эксплуатацию". Только о чьих интересах и о каких сроках все-таки идет речь, до конца не ясно.

- В этом доме порядка 10 квартир — это муниципальное жилище, переданное городу. А также будут социально-значимые — комната матери и ребенка, молочная кухня и опорный пункт милиции. Администрацию устраивает, что застройщик шатко-валко проводит строительные работы, которые позволяют говорить нам: объект вроде как строится, не наводите панику.

Генеральный директор компании-застройщика на связь с жильцами не выходит.

- Давайте вот сейчас позвоним нашему застройщику Кузьмину, обычно он трубку не берет. Скинул. Мы на последнем собрании присутствовали — он просто сидит, ухмыляется.

Чтобы сдать дом, необходимо подвести коммуникации — воду, отопление и электричество. Но дольщики боятся, что скоро и то, что уже построено, начнет разрушаться.

- Оборудование, которое находится за забором, брошено — лифтовое оборудование, котельная. И нам говорят такие цены за подключение, за все — просто миллионы, чуть ли не миллиарды.

Большинство квартир в этом доме будущие жильцы взяли в ипотеку. В ожидании новоселья многие вынуждены параллельно снимать жилье и ютиться у родственников. Сколько это продлится, ни одно ведомство ответить пока так и не смогло.