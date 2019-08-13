Тренер "Локомотива" Семин награжден Орденом Александра Невского

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин представлен к государственной награде после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении специалисту Ордена Александра Невского.

О присвоении Семину награды стало известно после публикации соответствующего документа на официальном сайте правовой информации. Орден вручается за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Семин в качестве главного тренера трижды приводил "Локомотив" к титулу чемпиона России, еще шесть раз побеждал в Кубке России, а также завоевал три Суперкубка страны. Он является самым титулованным российским тренером. В его активе 12 трофеев.