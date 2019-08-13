Аэропорт Гонконга опять закрылся по вине демонстрантов

Аэропорт Гонконга вновь отменил все вылеты. Демонстранты снова заполнили зал вылетов международного аэропорта. Работа аэропорта уже был парализована 12 августа. Тогда в зале вылетов образовались огромные очереди, из-за демонстрантов было отменено около трех из восьми сотен ежедневных авиарейсов.

Протестующие против закона об экстрадиции демонстранты блокируют проходы к зонам досмотра и паспортного контроля, сообщает РИА Новости. Между протестующими и разгневанными пассажирами возникают конфликты.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне 2019 года. Тогда рассматривались поправки к закону об экстрадиции. Они позволят Гонконгу выдавать подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальному Китаю.

Сначала протесты были мирными, но с каждым днем становятся они становятся все более ожесточенными. За два месяца акции превратились в выступления против полиции: демонстранты используют против правоохранителей самодельное оружие, бутылки с зажигательной смесью и пытаются слепить их лазерами.Насильственные действия демонстрантов делают Гонконг опасным местом и толкают к точке невозврата, подчеркнула глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.