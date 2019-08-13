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Протесты в Гонконге 16 минут назад
Аэропорт Гонконга опять закрылся по вине демонстрантов
Аэропорт Гонконга вновь отменил все вылеты. Демонстранты снова заполнили зал вылетов международного аэропорта. Работа аэропорта уже был парализована 12 августа. Тогда в зале вылетов образовались огромные очереди, из-за демонстрантов было отменено около трех из восьми сотен ежедневных авиарейсов.
Протестующие против закона об экстрадиции демонстранты блокируют проходы к зонам досмотра и паспортного контроля, сообщает РИА Новости. Между протестующими и разгневанными пассажирами возникают конфликты.
Масштабные протесты в Гонконге начались в июне 2019 года. Тогда рассматривались поправки к закону об экстрадиции. Они позволят Гонконгу выдавать подозреваемых в преступлениях Тайваню, Макао и континентальному Китаю.
Сначала протесты были мирными, но с каждым днем становятся они становятся все более ожесточенными. За два месяца акции превратились в выступления против полиции: демонстранты используют против правоохранителей самодельное оружие, бутылки с зажигательной смесью и пытаются слепить их лазерами.Насильственные действия демонстрантов делают Гонконг опасным местом и толкают к точке невозврата, подчеркнула глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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