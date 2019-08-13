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Секс-скандалы 15 минут назад

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13 августа 201913:58

9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах. Против всемирно известного тенора выступили сразу 9 женщин, заявивших, что с конца 80-х годов они якобы в течение 30 лет становились жертвами некорректного поведения звезды, сообщает телеканал "Россия 24".

При этом лишь одна из пострадавших согласилась, чтобы ее имя было опубликовано — это певица Патриция Вульф, которая выступала вместе с Доминго в Вашингтоне.

78-летний тенор все обвинения отрицает. По его словам, он крайне расстроен тем, что знаки внимания 30-летней давности кому-то причинили дискомфорт. Он подчеркнул, что всегда общался с девушками с благими намерениями, а в какие-либо отношения вступал исключительно по обоюдному согласию.

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