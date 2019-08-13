Российские тяжелоатлеты дисквалифицированы за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно дисквалифицировала пятерых российских штангистов в связи с их нарушениями антидопинговых правил. Данные были получены международной организацией из Московской антидопинговой лаборатории.

Речь идет о Егоре Климонову, Олеге Чене, Тиме Туриеве, Давиде Бенджаняне и Руслане Албегове, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт IWF. Их временное отстранение отсчитывается с 12 августа 2019 года.

Отметим, что данный случай отстранения спортсменов является первым, основанным на данных из Московской антидопинговой лаборатории. Они переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).