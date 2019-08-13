Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе откроется сюитой из "Спартака"

Сюитой из балета "Спартак" Арама Хачатуряна откроется сегодня Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе Таврическом. В постановке участвуют мировые звезды балета, в том числе Сергей Полунин. Зрителей ждет обширная программа: несколько опер, выступления хора из Оренбурга, театра "Новая опера" из Москвы и другие концерты.

Как известно, фестиваль устраивают прямо на территории музея-заповедника. Для мероприятий были построены сцена и зрительный зал. Все выступления пройдут под открытым небом на фоне настоящих исторических декораций.

Из-за музыкального форума, который проходит уже в третий раз, изменится автомобильное движение в непосредственной близости от проведения фестиваля. Об этом предупреждает департамент транспорта. Так, введены ограничения на улицах Дмитрия Ульянова и Древняя. В то же время, работу общественного транспорта продлят. Автобус №22 будет ходить до 12 часов ночи, сообщает служба информации "Вести — Севастополь".