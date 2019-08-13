ФСБ: международные террористы пытаются вербовать иностранных студентов в России

Иностранных студентов в России пытаются вербовать в свои ряды международные террористы.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал директор ФСБ Александр Бортников, выступая на заседании Национального антитеррористического комитета.

Совещание было посвящено, в основном, трудовым мигрантам. По словам главы российской контрразведки, в данной ситуации нужны дополнительные меры. Бортников предложил правительству обратить на проблему особое внимание и взять ситуацию под особый контроль.

До этого спецслужбы о таком аспекте проблемы не сообщали.

Россия входит в шестерку стран, наиболее привлекательных для иностранных студентов. В прошлом году в вузах РФ обучались 240 тысяч учащихся из ближнего и дальнего зарубежья.