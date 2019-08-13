Из Крыма на полу: под Саратовом остановили автобус с детьми-нелегалами

Следственный комитет по Саратовской области начал проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о нелегальной перевозке детской туристической группы в Челябинск после отдыха в Крыму.

Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. По предварительным данным, 13 августа 2019 года в Саратовской области был остановлен микроавтобус, в котором перевозили семнадцать детей в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В частности, ребят разместили на полу, поскольку им не хватило места в автобусе.

По сообщениям, опубликованным в СМИ, стало известно, что водитель транспортного средства не имел сменщика, потому ехал большое расстояние без перерывов на отдых. Такие условия не соответствуют требованиям безопасности.

В социальных сетях родители рассказали, что школьники проводили каникулы в детском лагере в Крыму. Организатор тура обещал, что поездка пройдет в комфортабельных условиях, в автобусах с кондиционерами, остановками на ночлег. Такие условия были соблюдены лишь по направлению в одну сторону, сообщает "Московский комсомолец".

Мама одного из детей, находившихся в автобусе, ехала в качестве сопровождающей группы. Она сделала фотографии, на которых видно, как дети спят на полу и отправила их другим родителям. Те, в свою очередь, не оставили это просто так и обратились в челябинское управление ГИБДД, откуда связались с саратовскими коллегами. В итоге автобус остановили, детей доставили в ближайший детский лагерь, где их покормили и уложили спать. По словам сопровождающей, водитель автобуса уехал, даже не беспокоясь о дальнейшей судьбе детской туристической группы.

В настоящее время проводится комплекс действий, который поможет установить все обстоятельства произошедшего. Также выясняется, нужна ли кому-нибудь из детей медицинская помощь. Устанавливается владелец микроавтобуса, затребованы необходимые документы. Следователи проводят опрос водителя транспортного средства, а также лиц, которые сопровождали детей в поездке.