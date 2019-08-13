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Ситуация на Украине 11 минут назад
Сын Порошенко признался в любви к украинскому. На русском
По украинским соцсетям и СМИ разлетелось высказывание сына экс-президента страны Петра Порошенко Михаила во время митинга в поддержку его отца и свободы слова.
Он состоялся 12 августа, когда Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований (ГБР) по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
Вместе с ним к зданию ГБР в Киеве пришли и дети экс-президента Украины – дочери Александра и Евгения и сын Михаил.
Журналисты воспользовались возможностью задать им несколько вопросов.
В том числе Михаила спросили о том, на каком языке он обычно разговаривает. Сын Порошенко признал, что лучше было-бы говорить по-украински, но он и его окружение говорят на русском.
На вопрос, как относятся к этому родители Михаил сказал, что репрессий за это со стороны отца нет, хотя он и просил сына несколько раз говорить на украинском.
Сын Порошенко также – на русском языке — добавил, что любит украинский "всем сердцем".
Этот фрагмент интервью не остался незамеченным украинской общественностью, а украинские СМИ весьма скептически, а порой, и критически расценили факт появления детей Порошенко под зданием ГБР во время допроса их отца.
Журналисты обратили внимание на то, что "из митинга детей Порошенко устроили целое представление", причем, якобы "одели детей специально в лохмотья, чтобы больше жалости вызвать", пишет, в частности, издание Страна.ua.
Ранее сообщалось, что на Украине вступил в силу "языковой закон", подписанный в мае Петром Порошенко, который на тот момент еще был президентом страны.
Этот закон предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни, а русский позволяет использовать только "на кухнях".
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