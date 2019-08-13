Школьный спортзал будут отапливать теплом крематория

Спортивный зал в шведской школе будет отапливать крематорий.

Школа расположена в городе Вестанфорс в центральной части Швеции. Она находится под попечительством церковного прихода. Представитель церкви сказал, что в использовании тепла от крематория нет никаких этических проблем.

"Люди задают вопросы, но после наших объяснений они все понимают, понимают, что таким образом мы движемся вперед", — рассказал Йунас Хёгберг, отвечающий за хозяйственные вопросы.

Во время кремации выделяется газ. Прежде чем попасть в атмосферу, он должен пройти через фильтры, которые предварительно остужают. В этот момент выделяется тепло, которое может быть перераспределено и использовано для обогрева, так же, как и тепло от мусоросжигательных заводов.

В Швеции с каждым годом растет число крематориев, тепло от которых используется для разных нужд, как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По данным шведской Ассоциации кладбищ и крематориев, около 30 крематориев используют тепло для обогрева своих помещений, около 20 поставляют энергию для муниципальных теплосетей.