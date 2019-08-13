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13 августа 201915:50

На юго-востоке Москвы обнаружили три снаряда

фото ТАСС

Три снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружены на территории Московского вагоноремонтного завода имени Василия Ермолаевича Войтовича на юго-востоке Москвы.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах столицы.

Собеседник агентства рассказал, что опасные находки были найдены по адресу: Шоссе Энтузиастов, 4. В настоящее время, по его словам, территория, где обнаружены снаряды, оцеплена полицией, рабочие эвакуированы в безопасную зону. Ожидается прибытие саперов.

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