Ярославский чиновник пообещал доделать дорогу в эфире программы "60 минут"

Шоссе Ярославль — Шопша, прозванное жителями Ярославской области дорогой в никуда, будет достроена в этом году. Такое обещание в эфире программы "60 минут" сделал заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

Чиновник отметил, что дороги Ярославле являются худшими по сравнению с другими городами России. По его словам, эта проблема копилась годами. Тем не менее, сейчас "на данный участок дороги составлена сметная стоимость, получена проверка сметной стоимости из экспертизы. В ближайшее время будет определен подрядчик. В этом году дорога будет отремонтирована", заверил чиновник.

Евгений Попов призвал дорожных активистов Ярославля, которые не очень верят словам чиновников, поверить г-ну Бадаеву, ведь обещание, данное в эфире федерального канала, безусловно, должно быть исполнено.



Всероссийскую известность этот участок шоссе получил после того, как житель Ярославля выложил в сеть результаты своей поездки по этой дороге. Он прокатился по отремонтированной по программе БКД в 2019 году дороге от улицы Гагарина в Ярославле до трассы Ярославль — Шопша.

"Моему удивлению не было предела, когда дорога закончилась точно перед знаком "Ярославль" и начался ад протяженностью 1 километр до начала улицы Гагарина", — указал ярославец, напомнив, что 8 августа региональное правительство сообщало о завершении ремонта объекта.