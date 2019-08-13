Челябинская семья погибла по вине лихача на фуре

Мама, папа и их четырехлетний сын погибли в столкновении с фурой в Нижегородской области, еще три человека, в том числе шестилетняя дочь скончавшейся пары, попали в больницу. Страшное ДТП попало в объектив регистратора.

Авария произошла около восьми часов утра 11 августа в Лысковском районе, а ее виновником стал водитель большегруза. Мужчина сильно разогнался на спуске, а перед входом в поворот начал тормозить, но на мокрой дороге полуприцеп повело влево, так что он вылетел на встречную полосу. Владелец "Лады-Ларгус" в последний момент попытался уйти в сторону, но перестроиться ему помешал попутный грузовик.

Удар пришелся в левую часть легковушки, в салоне которой находились шесть человек — семья из Челябинска. Полученные травмы оказались смертельными для 37-летнего водителя, его супруги и их четырехлетнего сына. В больницу с многочисленными травмами доставили их шестилетнюю дочь и двух женщин 57 и 60 лет от роду.

Управлявшего фурой 32-летнего мужчину взяли под стражу. Ранее его уже штрафовали за аварию с несколькими пострадавшими.