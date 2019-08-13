Домашнее насилие: сын чиновника побоями довел жену до поножовщины

"Прямой эфир" посвящен жертвам домашнего насилия, которые, зачастую, сопротивляясь тиранам, попадают под суд или умирают.

Тысячи историй о домашнем насилии уже опубликованы в рамках российского флешмоба #ЯНеХотелаУмирать.

Его автор – блогер Александра Митрошина рассказывает, что наибольшее количество смертей приходится на момент, когда женщина уходит, а в России так и нет специального законодательства о домашнем насилии.

Депутат Московской городской Думы Ирина Святенко подтверждает ее слова: декриминализация законодательства о домашнем насилии, к сожалению, не дала того результата, который ожидался.

Подтверждение тому – одна из тысяч историй, когда жертва домашнего тирана оказывается на скамье подсудимых.

Так произошло в семье Школьниковых из Челябинска.

Виктория и Даниилом дружили со старших классов, спустя десять лет встретились вновь и поженились.

Однако после рождения сына, рассказывает Виктория, муж стал ее систематически избивать.

Вика развелась, но Даниил просил его простить, и ради сына она пошла на примирение и вернулась.

Однако уже вскоре ситуация вернулась к тому же – Даниил избивал ее и не отдавал ребенка, грозил отнять его через суд.

Однажды, во время очередного избиения, Виктория схватила нож. Она говорит, что хотела так защититься, но Даниил шел на нее, и женщина пырнула мужа ножом.

Теперь она уже не жертва, а преступница, которая обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений бывшему мужу.

При этом Даниил утверждает: жену он не бил, а синяки у нее из-за занятий карате.

Узнав, что женщина собралась на программу, бывший муж отправил Виктории сообщение, в котором обещает отказаться от материального ущерба и ходатайствовать об условном сроке для бывшей жены, если она откажется ехать на "Прямой эфир".

В противном случае Даниил угрожает подать заявление "куда надо", добиться переквалификации статьи на более тяжкую.

"И ты тогда точно будешь сидеть и сядешь", — сообщает бывший муж.

Виктория в эти угрозы верит, ведь Даниил – сын высокопоставленного чиновника Челябинской области.

Сейчас ее интересы защищает адвокат Александр Бенхин. Он уверен, что угроз со стороны Школьникова бояться не стоит, но еще раньше Виктория, не разбирающаяся в юридических тонкостях, уже согласилась на особый порядок рассмотрения дела и подписала признательные показания.

Теперь все будет зависеть от того, как суд будет разбирать это дело.

В России немало женщин, которые оказывались в похожих ситуациях. Как может жертв домашних тиранов защитить законодательство? Какой проект сейчас внесен в Госдуму? Почему блогер Василий Киселев считает, что Викторию нужно посадить, и что говорит о ней мать Даниила?

О домашних тиранах и их жертвах – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".