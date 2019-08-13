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13 августа 201916:40

"Реал" не будет покупать Погба

EPA

Мадридский "Реал" оставил идею приобрести полузащитника сборной Франции Поля Погба. 26-летний футболист останется в "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан был инициатором приобретения Погба. Сам француз также хотел покинуть "Манчестер Юнайтед". Однако до реальных переговоров дело не дошло, и "королевский клуб" отказался от приобретения полузащитника.

Возможно, "Реал" отпугнула высокая сумма отступных за Погба, назначенная английским клубом. "Манчестер Юнайтед" был готов отпустить Поля не мене, чем за 150 миллионов евро.

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