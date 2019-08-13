Глава МЧС Зиничев оценил работу спасателей в Усть-Кутском районе

Глава МЧС России Евгений Зиничев сегодня работает в Усть-Кутском районе Иркутской области. Он совершил облет территории, а затем инспектировал работу аэромобильной группировки Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

Как передает "Вести Иркутск", федеральный министр проверил работу спасателей на одном из самых крупных лесных пожаров в Иркутском регионе. В настоящее время в региональном учебно-спасательном центре трудятся порядка ста человек личного состава, а также специалисты и десантники авиалесоохраны. Так, совместными усилиями был локализован крупный очаг в труднодоступной местности, отработано порядка 15-ти километров кромки лесного пожара.

Евгений Зиничев остался доволен работой аэромобильной группировки.