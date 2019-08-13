Во время застолья спортсмен отгрыз голову живому петуху

Французский спортсмен, член команды по баскской пелоте Биксант Ларральд ужаснул общественность своей выходкой во время застолья. На кадрах, которые привлекли внимание правозащитников, видно, как мужчина откусывает голову живому петуху.

Во время странного поступка Ларральд улыбается, а на фоне слышны возгласы и смех окружающих его людей. Судя по тому, что на столе стоит не одна бутылка с алкоголем, спортсмен явно находится в нетрезвом состоянии.

Фонд Брижит Бардо не оставил без внимания данный инцидент. Поступок Ларральда назвали "шокирующим и отвратительным". Представитель фонда Даниэль Рапосо заявил, что юристы организации обратятся в суд, сообщает The Guardian. По его словам, в 2019 году невозможно смотреть, как люди убивают животных ради развлечения. Рапосо отметил, что действия мужчины могут стать примером другим людям, потому данный инцидент нельзя оставить безнаказанным.

Также появилась петиция, призывающая привлечь Ларральда к ответственности и отчислить его из команды. Она насчитывает уже более 60 тысяч подписей.

Во Франции за жестокое обращение с животными могут наказать штрафом, сумма которого достигает 30 тысяч евро (около 2,1 миллиона рублей).