Демократы США подтвердили вмешательство в выборы в России

На своей странице в Facebook лидер демократов в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер поддержал российских "оппозиционеров", устраивающих беспорядки под предлогом митинга за "честные выборы".

Судя по всему власти Соединённых Штатов больше не намерены скрывать свою причастность к незаконным акциям в Москве. Свой комментарий по этой ситуации дал президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин.

Эксперт отметил, что "несистемная оппозиция" пытается спровоцировать в стране рост протестных настроений искусственным образом. Политолог напомнил, что такие ситуации уже возникали и в России, и во многих зарубежных странах. В качестве примера Самонкин привел митинги в российской столице в 2011 году, а также текущие события на Украине и в Венесуэле. Все это указывает на то, что США отрабатывают технологии "оранжевых революций" в других странах.

Ввиду последних событий члены Государственной думы и Совета Федерации активно обсуждают варианты ужесточения закона о народных собраниях. По мнению Самонкина, такие меры представляются необходимыми, так как массовые беспорядки наносят ущерб городу, доставляют дискомфорт обычным горожанам и срывают подготовку к предстоящим выборам в Мосгордуму.

Открытая поддержка активистов членом Конгресса США явно указывает на то, что американцы до сих пор следуют политике вмешательства во внутренние дела других государств. Ради собственной политической выгоды они готовы нарушать внешний суверенитет любой из стран.

Напомним, что Министерство иностранных дел России подготавливает официальное обращение к США и Германии из-за попыток влияния их дипломатических представителей и ангажированных СМИ на внутреннюю ситуацию в РФ. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что на официальном сайте посольства США в Москве заранее появилась карта маршрута "прогулки" 3 августа. Как заявила Захарова, информация была опубликована, чтобы привлечь внимание людей к незаконной акции и призвать их принять участие в протесте.

Также сообщалось, что в ходе митинга 10 августа задержали юрисконсультанта из США Татьяну Бренник. Причиной задержания стала её провокационная деятельность во время шествия. Позже она подсказывала другим задержанным, как вести себя в полиции, чтобы избежать наказания.

ГУ МВД подсчитало, что 10 августа на политической акции присутствовало не более 20 тысяч человек. При этом только треть из них составили жители столицы. Все остальные – специально привезённая "оппозиционерами" массовка из других регионов России.

Несанкционированные митинги в Москве проходят в поддержку бывших кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Кандидаты выбыли из предвыборной гонки из-за подделки подписей и включения в подписные листы данных мертвых людей. Так, Любовь Соболь даже организовала на съёмной квартире целую "фабрику по рисованию подписей".