Тема:

Выборы в Мосгордуму 22 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 августа 201921:25

Демократы США подтвердили вмешательство в выборы в России

Сергей Фадеичев/ТАСС

На своей странице в Facebook лидер демократов в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер поддержал российских "оппозиционеров", устраивающих беспорядки под предлогом митинга за "честные выборы".

Судя по всему власти Соединённых Штатов больше не намерены скрывать свою причастность к незаконным акциям в Москве. Свой комментарий по этой ситуации дал президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин.

Эксперт отметил, что "несистемная оппозиция" пытается спровоцировать в стране рост протестных настроений искусственным образом. Политолог напомнил, что такие ситуации уже возникали и в России, и во многих зарубежных странах. В качестве примера Самонкин привел митинги в российской столице в 2011 году, а также текущие события на Украине и в Венесуэле. Все это указывает на то, что США отрабатывают технологии "оранжевых революций" в других странах.

Ввиду последних событий члены Государственной думы и Совета Федерации активно обсуждают варианты ужесточения закона о народных собраниях. По мнению Самонкина, такие меры представляются необходимыми, так как массовые беспорядки наносят ущерб городу, доставляют дискомфорт обычным горожанам и срывают подготовку к предстоящим выборам в Мосгордуму.

Открытая поддержка активистов членом Конгресса США явно указывает на то, что американцы до сих пор следуют политике вмешательства во внутренние дела других государств. Ради собственной политической выгоды они готовы нарушать внешний суверенитет любой из стран.

Напомним, что Министерство иностранных дел России подготавливает официальное обращение к США и Германии из-за попыток влияния их дипломатических представителей и ангажированных СМИ на внутреннюю ситуацию в РФ. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что на официальном сайте посольства США в Москве заранее появилась карта маршрута "прогулки" 3 августа. Как заявила Захарова, информация была опубликована, чтобы привлечь внимание людей к незаконной акции и призвать их принять участие в протесте.

Также сообщалось, что в ходе митинга 10 августа задержали юрисконсультанта из США Татьяну Бренник. Причиной задержания стала её провокационная деятельность во время шествия. Позже она подсказывала другим задержанным, как вести себя в полиции, чтобы избежать наказания.

ГУ МВД подсчитало, что 10 августа на политической акции присутствовало не более 20 тысяч человек. При этом только треть из них составили жители столицы. Все остальные – специально привезённая "оппозиционерами" массовка из других регионов России.

Несанкционированные митинги в Москве проходят в поддержку бывших кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Кандидаты выбыли из предвыборной гонки из-за подделки подписей и включения в подписные листы данных мертвых людей. Так, Любовь Соболь даже организовала на съёмной квартире целую "фабрику по рисованию подписей".

Ранее по теме

Сейчас

19:25

Россия высылает украинского дипломата

18:35

Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

17:21

США отложили введение пошлин на китайские товары

16:20

Су-27 отогнали натовский F-18 от самолета министра обороны РФ

15:43

На юго-востоке Москвы обнаружили три снаряда

15:33

Под Саратовом остановили автобус с детьми-нелегалами

14:55

Отставлен замглавы МВД, уговоривший Атамбаева сдаться

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Дирижер, драматург, главный тренер и школьник-герой: Путин подписал указ о госнаградах

Дирижер, драматург, главный тренер и школьник-герой: Путин подписал указ о госнаградах

2 часа назад
Россия и Украина обменялись высылками дипломатов

Россия и Украина обменялись высылками дипломатов

2 часа назад
Су-27 отогнали натовский F-18 от самолета министра обороны РФ

Су-27 отогнали натовский F-18 от самолета министра обороны РФ

5 часов назад
Зеленский отправил в отставку представителя Киева на переговорах по Донбассу

Зеленский отправил в отставку представителя Киева на переговорах по Донбассу

1 час назад
США отложили введение пошлин на китайские товары

США отложили введение пошлин на китайские товары

4 часа назад
Самооборона или ее превышение: как защитить себя и не попасть в тюрьму

Самооборона или ее превышение: как защитить себя и не попасть в тюрьму

2 часа назад
Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей

Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей

2 часа назад
Александр Егоров: президент "Ахмата" не воздействовал на арбитра

Александр Егоров: президент "Ахмата" не воздействовал на арбитра

2 часа назад
Домашнее насилие: сын чиновника побоями довел жену до поножовщины

Домашнее насилие: сын чиновника побоями довел жену до поножовщины

3 часа назад
Экзоскелет для невесомости: российские ученые побороли гравитацию

Экзоскелет для невесомости: российские ученые побороли гравитацию

50 минут назад
Топ-9 сбывшихся прогнозов Стива Джобса о будущем

Топ-9 сбывшихся прогнозов Стива Джобса о будущем

11 часов назад
Как выбрать колбасу и не быть обманутым: на какие ухищрения идут производители

Как выбрать колбасу и не быть обманутым: на какие ухищрения идут производители

28 минут назад
Кризис в Италии: премьером может стать борец с мигрантами Сальвини

Кризис в Италии: премьером может стать борец с мигрантами Сальвини

48 минут назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
В Крыму обнаружены останки вымершего кита возрастом 10 миллионов лет

В Крыму обнаружены останки вымершего кита возрастом 10 миллионов лет

17 минут назад
Полиция применила перцовый газ, пытаясь деблокировать въезд в аэропорт Гонконга

Полиция применила перцовый газ, пытаясь деблокировать въезд в аэропорт Гонконга

20 минут назад
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Цинциннати

44 минуты назад
Новый способ воровства с банковских карт: что придумали "продвинутые" мошенники

Новый способ воровства с банковских карт: что придумали "продвинутые" мошенники

44 минуты назад
Зеленскому напомнили, что родину нельзя продать дважды

Зеленскому напомнили, что родину нельзя продать дважды

1 час назад
Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

1 час назад
Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

3 часа назад
Новая Зеландия первой в мире легализовала зарплату в криптовалюте

Новая Зеландия первой в мире легализовала зарплату в криптовалюте

3 часа назад
Во время застолья спортсмен отгрыз голову живому петуху

Во время застолья спортсмен отгрыз голову живому петуху

4 часа назад
Биологи придумали, как вырастить из стволовых клеток киборганоиды

Биологи придумали, как вырастить из стволовых клеток киборганоиды

5 часов назад
"Пьяница, курящая, как паровоз": британский политик оскорбил королеву-мать

"Пьяница, курящая, как паровоз": британский политик оскорбил королеву-мать

5 часов назад
В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше)

В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше)

5 часов назад
Ярославский чиновник пообещал доделать дорогу в эфире программы "60 минут"

Ярославский чиновник пообещал доделать дорогу в эфире программы "60 минут"

5 часов назад
Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra

Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra

5 часов назад
В рейтинге лучших смартфонных камер DxOMark сменился лидер

В рейтинге лучших смартфонных камер DxOMark сменился лидер

5 часов назад
Предательство интересов милиции: отставлен замглавы МВД, уговоривший Атамбаева сдаться

Предательство интересов милиции: отставлен замглавы МВД, уговоривший Атамбаева сдаться

6 часов назад
Гонки на машине каршеринга в Балашихе: подростки воспользовались аккаунтом знакомого

Гонки на машине каршеринга в Балашихе: подростки воспользовались аккаунтом знакомого

6 часов назад
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы

Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы

6 часов назад
Ночное селфи на вагоне поезда чуть не стоило девочке жизни

Ночное селфи на вагоне поезда чуть не стоило девочке жизни

7 часов назад
Российские тяжелоатлеты дисквалифицированы за допинг

Российские тяжелоатлеты дисквалифицированы за допинг

7 часов назад
Прямо по Библии: археологи нашли свидетельства захвата Иерусалима Вавилоном

Прямо по Библии: археологи нашли свидетельства захвата Иерусалима Вавилоном

8 часов назад
Россиянин привлек Тарантино для продажи квартиры, но режиссер ему не помог

Россиянин привлек Тарантино для продажи квартиры, но режиссер ему не помог

8 часов назад
В России назвали самые ходовые кроссоверы ценой до 2 млн рублей

В России назвали самые ходовые кроссоверы ценой до 2 млн рублей

9 часов назад
ФНПР предлагает перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

ФНПР предлагает перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

9 часов назад
Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни

Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни

9 часов назад
Набор карточек из настольной игры о покемонах продали за 107 тысяч долларов

Набор карточек из настольной игры о покемонах продали за 107 тысяч долларов

10 часов назад
Самые известные мультгерои-левши

Самые известные мультгерои-левши

10 часов назад
Обнаружена одна из самых больших чёрных дыр в видимой Вселенной

Обнаружена одна из самых больших чёрных дыр в видимой Вселенной

10 часов назад
Пьяный турист разбил голову сотруднице тира в Анапе за отказ пострелять

Пьяный турист разбил голову сотруднице тира в Анапе за отказ пострелять

10 часов назад
Анастасия Заворотнюк останется на Родине

Анастасия Заворотнюк останется на Родине

11 часов назад
Россияне назвали самые тусовочные города

Россияне назвали самые тусовочные города

11 часов назад
Названы самые востребованные в России профессии

Названы самые востребованные в России профессии

15 часов назад