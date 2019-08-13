Тема:
Выборы в Мосгордуму 22 минуты назад
Демократы США подтвердили вмешательство в выборы в России
На своей странице в Facebook лидер демократов в палате представителей американского Конгресса Стени Хойер поддержал российских "оппозиционеров", устраивающих беспорядки под предлогом митинга за "честные выборы".
Судя по всему власти Соединённых Штатов больше не намерены скрывать свою причастность к незаконным акциям в Москве. Свой комментарий по этой ситуации дал президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин.
Эксперт отметил, что "несистемная оппозиция" пытается спровоцировать в стране рост протестных настроений искусственным образом. Политолог напомнил, что такие ситуации уже возникали и в России, и во многих зарубежных странах. В качестве примера Самонкин привел митинги в российской столице в 2011 году, а также текущие события на Украине и в Венесуэле. Все это указывает на то, что США отрабатывают технологии "оранжевых революций" в других странах.
Ввиду последних событий члены Государственной думы и Совета Федерации активно обсуждают варианты ужесточения закона о народных собраниях. По мнению Самонкина, такие меры представляются необходимыми, так как массовые беспорядки наносят ущерб городу, доставляют дискомфорт обычным горожанам и срывают подготовку к предстоящим выборам в Мосгордуму.
Открытая поддержка активистов членом Конгресса США явно указывает на то, что американцы до сих пор следуют политике вмешательства во внутренние дела других государств. Ради собственной политической выгоды они готовы нарушать внешний суверенитет любой из стран.
Напомним, что Министерство иностранных дел России подготавливает официальное обращение к США и Германии из-за попыток влияния их дипломатических представителей и ангажированных СМИ на внутреннюю ситуацию в РФ. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что на официальном сайте посольства США в Москве заранее появилась карта маршрута "прогулки" 3 августа. Как заявила Захарова, информация была опубликована, чтобы привлечь внимание людей к незаконной акции и призвать их принять участие в протесте.
Также сообщалось, что в ходе митинга 10 августа задержали юрисконсультанта из США Татьяну Бренник. Причиной задержания стала её провокационная деятельность во время шествия. Позже она подсказывала другим задержанным, как вести себя в полиции, чтобы избежать наказания.
ГУ МВД подсчитало, что 10 августа на политической акции присутствовало не более 20 тысяч человек. При этом только треть из них составили жители столицы. Все остальные – специально привезённая "оппозиционерами" массовка из других регионов России.
Несанкционированные митинги в Москве проходят в поддержку бывших кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Кандидаты выбыли из предвыборной гонки из-за подделки подписей и включения в подписные листы данных мертвых людей. Так, Любовь Соболь даже организовала на съёмной квартире целую "фабрику по рисованию подписей".
Ранее по теме
-
Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму1 час назад
-
Кремль: на спорные вопросы вокруг выборов в Мосгордуму будут даны ответы8 часов назад
-
Систему электронных выборов вновь протестируют 21 августа1 сутки назад
-
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора1 сутки назад
-
Следком сообщил о выписке Васильева2 суток назад
-
РКН потребовал от Google не рекламировать незаконные акции в YouTube2 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Су-27 отогнали F-18 от самолета министра обороны РФ
- Россия высылает украинского дипломата
- В Кремле прокомментировали московские протесты
- Россиян могут перевести на 4-дневную рабочую неделю
- Появился новый вид банковского мошенничества
Самое читаемое
-
Видео страшного крещения: мать истошно кричала, священник не отдавал ребенка
- Эксперты: нынешний урожай меда опасен для здоровья
- Медведев показал, как алабай Айк обживается в его резиденции. Видео
- Участковый погиб во время прямого эфира в Instagram
- "Если проститутка, молчи и выполняй": кто на самом деле убил блогершу
Телеканал "Россия"
-
Влади, Голубкина, Сотникова и другие женщины главного секс-символа перестройки
- Шокирующие результаты ДНК для внебрачного сына Успенского
- История содержанки: убил и спрятал в чемодан
- Судьба Станислава Садальского. "Я не могу держать язык за зубами"
Вести.Экономика
-
Как паника на рынках поможет бюджету США
- Как Трамп ответит на девальвацию юаня?
- Топ-9 сбывшихся прогнозов Стива Джобса о будущем
- Эксперты: США близки к исчерпанию ключевых месторождений нефти
- Китай припас стимулы на черный день
Вести.Hi-tech
-
Когда представят iPhone 11? Эксперты назвали точную дату
- Обзор Xiaomi Mi 9T: оптимальный "почти флагман"?
- Сбой раскрыл настоящее лицо китайской интернет-красавицы
- Илон Маск готов вживлять людям интерфейс "мозг-компьютер"
- Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
Авто.Вести.Ru
-
На Алиэкспрессе продают решение главной проблемы Porsche Panamera - за копейки
- В России уже разрешили разгоняться до 130 км/час (и даже выше!)
- Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra
- Юный мажор утопил подаренный ему BMW, потому что хотел Jaguar (видео)
- Самые популярные: какие кроссоверы россияне выбирают за 1 млн и какие – за 2
Недвижимость
-
Эксперты рассказали, кто не попадает под новую дачную амнистию
- Появилась новая схема мошенничества с жильем
- Любимую дачу Брежнева продали за миллиард
- Банки готовы приплачивать за ипотеку
- Самое доступное жилье стремительно дорожает
- "Бабушкины" квартиры перестали сдавать
Вести.Медицина
-
Из-за глобального потепления рыба становится все более ядовитой
- Какая часть яблока самая полезная? Ответ дают ученые
- Стало известно, что делает с мозгом хронический стресс
- Яркое солнце спасет от инфаркта
- Медсестра заразила пациентов редкой инфекцией
Вести в 20.00
-
Экзоскелет для невесомости
- На армейских играх состязались военные повара
- Новый способ воровства с банковских карт
Вести-Москва
-
Гонки на машине каршеринга: подростки воспользовались аккаунтом знакомого
- Гибель деревьев в Филевском парке: начата проверка
- Пенсионерка из Домодедова помогла задержать телефонного мошенника
- На Красной площади началась подготовка к фестивалю "Спасская башня"
- Столичных голубей предлагают посадить на диету
- Электронные подписи: пробел в законе закрыт
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену
- "Холодное сердце 2" возмутило ученого
- Мастер фотошопа показал реалистичных героев Disney
- 10 лучших мультсериалов для подростков
- Национальность диснеевских героев и актеров, которые их сыграли
Gmbox. Смысл в играх
-
Хобби или путь киберспортсмена? Лига Gambit поможет разобраться
- 10 причин, почему Cyberpunk 2077 может провалиться
- 10 случаев использования читов известными игроками
- Турнир по Fortnite на $30 млн назвали хорошей новостью для криптовалют
- Фанат создал бесплатную игру, в которой можно заняться обороной Винтерфелла
Наука
-
В распространении смертельно опасных микробов виноваты больницы
- Палеонтологи нашли "Тысячелетнего сокола" из "Звёздных войн" кембрийского периода
- Бег трусцой и бальные танцы помогают обхитрить "гены ожирения"
- Обнаружена звезда, "запущенная" чёрной дырой с рекордной скоростью
- Спутник Земли впервые изменил орбиту с помощью солнечного паруса
Телеканал "Культура"
-
Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном
- Александру Ширвиндту - 85! Юбиляра поздравили его друзья и ученики
- В поисках Джульетты. Новый календарь Pirelli будет посвящен героине Шекспира
- Как сложилась карьера участников проекта "Большая опера"
Москва 24
-
Дворник с долгом в 2 млрд рублей рассказала о ситуации
- До +25 градусов и грозы ждут москвичей
- Стало известно имя предполагаемого убийцы Михаила Круга
- Названа победительница конкурса "Миссис Россия - 2019"
- На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве. Видео