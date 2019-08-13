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13 августа 201917:39

США отложили введение пошлин на китайские товары

Соединенные Штаты отложили введение 10-процентной пошлины на некоторые китайские товары до 15 декабря. К ним относятся мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, мониторы, некоторые игрушки, одежда и обувь. Об этом говорится в сообщении торгпреда США, размещенном на официальном сайте​​​. При этом не уточняется объем продукции, которая выводится из-под действия пошлин. На остальные товары, как и сообщалось ранее, пошлины введут с 1 сентября 2019 года, передает "Россия 24".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что пошлины вводятся на товары общей стоимостью 300 миллиардов долларов с 1 сентября. По его словам, такое решение было принято после того, как Китай отказался увеличивать закупки сельскохозяйственных товаров из США. В ответ КНР временно прекратила импорт и объявила, что не исключает повышение ввозных пошлин на эти товары, сообщает ТАСС.


Последний раунд американо-китайских переговоров прошел в конце июля. Обе стороны отметили, что переговоры были эффективными и конструктивными, сообщает РИА Новости. Однако после новости о введении пошлин Народный банк Китая с 5 августа начал опускать курс юаня к доллару, и курс китайской валюты вплотную приблизился к психологической отметке в 7 юаней за доллар.

Китайский ЦБ назвал решение американских властей необдуманным и предупредил, что оно приведет к потрясениям на мировых рынках.

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США отложили введение пошлин на китайские товары

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