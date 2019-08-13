Штангистка Диана Мстиева дисквалифицирована на восемь лет

Чемпионка Европы 2017 по тяжелой атлетике Диана Мстиева дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

Отсчет срока дисквалификации начнется с мая 2019 года. Столь суровое наказание российской спортсменки связано с тем, что это не первый случай применения допинга с ее стороны, В 2014 Диана была дисквалифицирована на два года.

В 2017 году Диана Мстиева стала чемпионкой Европы в весовой категории до 90 кг. На последнем первенстве континента она завоевала серебряную награду весовой категории до 87 кг..