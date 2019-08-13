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13 августа 201918:36 Светлана Деменева

68 одаренных детей на ледоколе "50 лет Победы" отправились на Северный полюс

ГТРК "Мурман"

Ледокол "50 лет Победы" отправляется в специальный рейс на Северный полюс. На его борту 68 одаренных детей из разных уголков страны. Это участники образовательного центра "Сириус" и проекта "Школа Росатома", делегаты от Российского движения школьников.

Мурманскую область представляют победители различных соревнований и олимпиад. Глава региона передал ребятам флаг Мурманской области. Кроме того, им предстоит отвезти на Северный полюс и флаг "Атомфлота". Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отметил, что ребятам дано задание — придумать, как сделать Мурманскую область самым модным местом на земле. "Пусть креативят.  Лучшие получат соответствующие поощрения", — пообещал Андрей Чибис.

Как передает ГТРК "Мурман", итогом творческой работы участников станет флешмоб на Северном полюсе, он должен быть придуман на судне. В ходе рейса ребята узнают об истории атомного ледокольного флота, о важных на судне профессиях, о проблемах сохранения Арктики. На ледоколе вместе с детьми будет телеведущий Валдис Пельш, он вместе со съемочной группой планирует снять новый документальный фильм. Кроме того, в игровых, образовательных и творческих форматах своим опытом поделятся известный балетмейстер и танцор Николай Цискаридзе и народная артистка РФ Елена Яковлева, тоже принимающие участие в экспедиции. Актриса поделилась, что первый раз на корабле и не знакома с ощущениями качки, но рада за ребят, атмосферу, которую они создают вокруг себя и минуты счастья, которые дарит море.

Текст: ГТРК "Мурман"

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