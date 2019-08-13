Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о том, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением детектора лжи (полиграфа).

Ранее сообщалось, что 12 августа он прибыл в ГБР на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Глава ГБР Роман Труба тогда не исключил, что следующий допрос Порошенко может пройти с применением полиграфа, а экс-президент на брифинге затем заявил, что готов пройти проверку на нем в прямом эфире телеканала "Прямой".

Во время допроса 12 августа экс-главу государства у стен ГБР поддерживали его дети — две дочери и сын Михаил, который оконфузился, отвечая на вопрос, на каком языке он обычно разговаривает.

Всего Госбюро расследует 11 уголовных дел против Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц Украины, передает РИА Новости.