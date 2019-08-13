Фелипе Коутиньо может перейти а "ПСЖ"

Бразильский полузащитник Фелипе Коутиньо может сменить "Барселону" на "Пари Сен-Жермен". Представители футболиста прибыли в Париж для переговоров с чемпионами Франции.

Фелипе Коутиньо может стать частью сделки по Неймару, который планирует вернуться из "ПСЖ" в "Барселону". Парижане готовы продать Неймара за 250 миллионов. Однако эта сумма может стать намного меньше, если Коутиньо проследует в Париж. В приходе Фелипе заинтересован главный тренер чемпионов Франции Томас Тухель.

"Барселона" в свою очередь готова расстаться с Коутиньо. Однако возвращение Фелипе в "Ливерпуль" не состоялась из-за нежелания тренера "красных" Юргена Клоппа снова видеть бразильского полузащитника в своей команде. Сорвались варианты аренды Коутиньо в "Арсенале" и "Тоттенхэме".