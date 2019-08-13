Погибший при пожаре ученик награжден посмертно Орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами представителей различных профессий.

Как передает телеканал "Россия 24", знаменитый музыкант Владимир Спиваков награждён орденом "За заслуги перед Отечеством I степени". Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин — орденом Александра Невского.

Есть в списке и награждённые посмертно. Это Алексей Мартыненко — одиннадцатилетний ученик лицея из Хабаровского края. Он пытался спасти своих друзей во время пожара в детском комплексе "Холдоми" в июле 2019 года и погиб сам. Алексей удостоен Ордена Мужества.

Медалью "За спасение погибавших" посмертно награждена педагог Ольга Лапоникова. В ноябре 2017 года она, закрыв собой, спасла маленькую девочку во время крушения самолёта в селе Нелькане Хабаровского края.

Наград удостоены не только россияне. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева награждена орденом Дружбы за заслуги в укреплении отношений между двумя странами.