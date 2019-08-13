Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей

В Краснодарском крае женщина решила избавиться от маленькой дочери, оставив ее в одном из местных кафе. Мать положила в карман ребенка записку, в которой сообщила о просьбе найти для девочки новых родителей.

На сайте Следственного комитета по Краснодарскому краю сообщается, что о ребенке рассказал 12 августа один из сотрудников заведения. По его словам, малолетняя девочка находилась в игровой комнате одна на протяжении длительного времени.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов обнаружили в кармане у несовершеннолетней записку, в которой указывалось имя девочки, возраст (4 года), а также просьба найти ей новых родителей и не отдавать в детсад "Малютка".

В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении города. В правоохранительных органах уже смогли установить личность матери, оставившей родную дочь — ею оказалась 35-летняя приезжая из Республики Адыгея.

Следователи изучат условия, в которых воспитывалась и проживала девочка.

Это уже не первый случай за последние несколько месяцев, когда родители подобным образом пытаются избавиться от собственных детей. В Москве в мае мать оставила дочь в поликлинике, а свой поступок объяснила тем, что ребенок мешает ее личной жизни.