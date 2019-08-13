Россия и Украина обменялись высылками дипломатов

Россия объявила персона нон-грата сотрудника генконсульства Украины в Петербурге в ответ на такие же действия Киева в отношении российского представителя во Львове в мае этого года. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

На Смоленской площади назвали действия Украины очередной провокацией и отметили, что никаких доказательств противоправной деятельности россиянина предъявлено не было. Имена обоих высланных дипломатов не называются, передает "Россия 24".

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что контрразведчики выявили во Львовской области военного пенсионера, который собирал данные для спецслужб РФ. Мужчина был завербован в 2014 году. Данные он передавал российскому разведчику, действовавшему под дипломатическим прикрытием. Дипломат был выдворен из Украины, передает "Интерфакс".

В МИД РФ в свою очередь отметили, что СБУ три месяца тянула с обнародованием этой информации: "Видимо, это связано с внутриполитическими играми на Украине".