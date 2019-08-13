Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму

Московский городской суд отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе представителю "Яблока" Сергею Митрохину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы по 43-му одномандатному округу столицы.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, подчеркнув, что решение вступает в силу "немедленно".

Митрохин подчеркнул, что заседание суда прошло "предельно объективно", поскольку, по его словам, судья в присутствии прокурора и представителей окружной комиссии проверил каждую подпись и выслушал все аргументы сторон.

30 июля Московский городской избирком отменил решение избирательной

комиссии 43-го округа об отказе в регистрации Митрохина и вернул дело в ОИК. После чего ОИК повторно отказал кандидату.

Митрохин отметил, что представители ОИКа были недовольны решением о его немедленно регистрации, сообщив, что им нужно для этого не менее двух дней, "но судья не прислушался к их мнению".

Ранее сообщалось о том, что избирательные комиссии муниципальных округов столицы отказали в регистрации ряду независимых кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. Среди них муниципальный депутат Юлия Галямина, лидер "Партии перемен" Дмитрий Гудков, представители "Яблока" Сергей Митрохин и Елена Русакова, сторонники оппозиционера Алексея Навального Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Владимиру Милов и Иван Жданов.

В ответ в июле и августе в Москве прошел ряд согласованных и несогласованных акций. Последний, 10 августа, собрал на проспекте Сахарова, по данным министерства внутренних дел РФ 20 тысяч человек.Волонтерская организация "Белый счетчик" насчитала порядка 50-60 тысяч человек.