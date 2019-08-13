Зеленский отправил в отставку представителя Киева на переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от исполнения обязанностей украинского представителя в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Романа Бессмертного. Текст указа опубликован на сайте офиса президента.

Бессмертный занял этот пост 9 июля, сменив Александра Моцыка. В 2015-2016 году Бессмертный также представлял Киев в политподгруппе на переговорах в Минске, напоминает ТАСС.

Между тем сам Бессмертный заявил, что причиной его увольнения стали разногласия с президентом Украины по поводу тактики действий на линии разграничения и в переговорной группе. Также он был не согласен с решением Зеленского позвонить президенту России Владимиру Путину. По его мнению, у Зеленского есть "осознанное убеждение", что "Путин в этой ситуации может быть союзником", в то время как "армия ждет команды".

Следующее заседание Контактной группы запланировано в Минске на 21 августа. Кто будет представлять Украину в политической подгруппе, пока не известно.