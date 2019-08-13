Екатерина Александрова продолжает борьбу на турнире в Цинциннати

В американском Цинциннати продолжается теннисный турнир ВТА серии "Мастерс" с призовым фондом 3 миллиона долларов. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг соревнований.

Екатерина Александрова стартовала с победы над испанкой Карлой Суарес в двух партиях 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут. Соперницы впервые встретились на корте.

Во втором Екатерина сыграет с победительницей Уимблдона румынской Симоной Халеп.