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13 августа 201919:48

Екатерина Александрова продолжает борьбу на турнире в Цинциннати

EPA

В американском Цинциннати продолжается теннисный турнир ВТА серии "Мастерс" с призовым фондом 3 миллиона долларов. Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг соревнований.

Екатерина Александрова стартовала с победы над испанкой Карлой Суарес в двух партиях 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 56 минут. Соперницы впервые встретились на корте.

Во втором Екатерина сыграет с победительницей Уимблдона румынской Симоной Халеп.

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