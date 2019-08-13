Тема:

Ситуация на Украине 15 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
13 августа 201920:38 Андрей Архипов

Зеленскому напомнили, что родину нельзя продать дважды

EPA

Распродажу всего, что осталось стоящего на Украине, а также самоустранение государственной власти от выполнения социальной функции не скрыть за политически размытыми формулировками и громкими фразами о новом, доселе невиданном в стране политическом курсе.

Заявление представителя президента Украины в парламенте Руслана Стефанчука о том, что партия “Слуга народа” примет либертарианство в качестве своей идеологии, могло бы остаться незамеченным, если бы не тот факт, что действия нового руководства Украины во многом как раз укладываются в общее представление о том, чем является эта идеология, до сих пор не имевшая распространения в масштабах целой страны.

По сути, та форма либертарианства, которая рождается из действий и ориентиров новой украинской власти, является в политическом смысле крайней формой правого анархизма, а в правовом поле устанавливает власть капитала.

“Всякий, у кого есть деньги, может купить, что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет", — заявил в эфире YouTube-канала GolosTV.ua украинский политолог Даниил Богатырев.

В подтверждение своих слов Богатырёв говорит о стремлении новой власти в скором времени отказаться от бесплатного высшего образования, а возможно и школьного образования, о стремлении перевести всю медицину на страховые рельсы, то есть сделать её исключительно платной для каждого гражданина страны. Даже в области пенсионного обеспечения Украина взяла курс на исключение государства из системы.

Рынок земли, о либерализации которого так любят говорить в окружении Владимира Зеленского, фактически не будет "рынком". Вся торговля на этом рынке закончится "в первый день", когда прово собственности на плодородный украинский чернозём перейдёт к транснациональным корпорациям.

Это одно из условий, на которых с Украиной, загнанной уже сегодня в кредитную ловушку, соглашаются работать международные финансовые фонды.

Вот только кредиты МВФ и аналогичных, даже частных, структур не будут деньгами для украинских граждан. Они будут выдаваться Украине под гарантии государства, то есть обеспечением будет служить доходная часть бюджета, а фактически налоги населения, отменять которые, как это предлагают отдельные теоретики либертарианства, никто не собирается.

Так что обольщаться открытием рынка земли не стоит. Это будет однократная продажа украинской территории иностранному капиталу. Он, по теории либертарианства, как раз и будет ответственен за дальнейшее выстраивание отношений внутри общества.

В крайней своей форме либертарианство подразумевает переход судебной и правоохранительной систем государства на режим финансирования частным капиталом, то есть границы правового поля и безопасность Государства (если к тому времени об Украине можно будет говорить как о государстве) будут определяться также владельцами частной собственности.

Вот только президенту и парламенту в той стране отведена незавидная роль. И Зеленскому стоит об этом помнить.

Ранее по теме

Сейчас

19:25

Россия высылает украинского дипломата

18:35

Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

17:21

США отложили введение пошлин на китайские товары

16:20

Су-27 отогнали натовский F-18 от самолета министра обороны РФ

15:43

На юго-востоке Москвы обнаружили три снаряда

15:33

Под Саратовом остановили автобус с детьми-нелегалами

14:55

Отставлен замглавы МВД, уговоривший Атамбаева сдаться

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Дирижер, драматург, главный тренер и школьник-герой: Путин подписал указ о госнаградах

Дирижер, драматург, главный тренер и школьник-герой: Путин подписал указ о госнаградах

1 час назад
Россия и Украина обменялись высылками дипломатов

Россия и Украина обменялись высылками дипломатов

1 час назад
Су-27 отогнали натовский F-18 от самолета министра обороны РФ

Су-27 отогнали натовский F-18 от самолета министра обороны РФ

4 часа назад
Зеленский отправил в отставку представителя Киева на переговорах по Донбассу

Зеленский отправил в отставку представителя Киева на переговорах по Донбассу

53 минуты назад
США отложили введение пошлин на китайские товары

США отложили введение пошлин на китайские товары

3 часа назад
Самооборона или ее превышение: как защитить себя и не попасть в тюрьму

Самооборона или ее превышение: как защитить себя и не попасть в тюрьму

1 час назад
Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей

Мать оставила дочь в кафе и попросила найти ей новых родителей

1 час назад
Александр Егоров: президент "Ахмата" не воздействовал на арбитра

Александр Егоров: президент "Ахмата" не воздействовал на арбитра

1 час назад
Домашнее насилие: сын чиновника побоями довел жену до поножовщины

Домашнее насилие: сын чиновника побоями довел жену до поножовщины

2 часа назад
Топ-9 сбывшихся прогнозов Стива Джобса о будущем

Топ-9 сбывшихся прогнозов Стива Джобса о будущем

10 часов назад
Кремль: на спорные вопросы вокруг выборов в Мосгордуму будут даны ответы

Кремль: на спорные вопросы вокруг выборов в Мосгордуму будут даны ответы

7 часов назад
Названы самые востребованные в России профессии

Названы самые востребованные в России профессии

14 часов назад
Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Машу Ежову спасет дорогое лекарство

12.08.2019 09:00
Зеленскому напомнили, что родину нельзя продать дважды

Зеленскому напомнили, что родину нельзя продать дважды

10 минут назад
Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

Суд разрешил допрашивать Порошенко с полиграфом

2 часа назад
Новая Зеландия первой в мире легализовала зарплату в криптовалюте

Новая Зеландия первой в мире легализовала зарплату в криптовалюте

2 часа назад
ООН: северокорейские хакеры наворовали 2 миллиарда долларов

ООН: северокорейские хакеры наворовали 2 миллиарда долларов

2 часа назад
Во время застолья спортсмен отгрыз голову живому петуху

Во время застолья спортсмен отгрыз голову живому петуху

3 часа назад
Биологи придумали, как вырастить из стволовых клеток киборганоиды

Биологи придумали, как вырастить из стволовых клеток киборганоиды

4 часа назад
"Пьяница, курящая, как паровоз": британский политик оскорбил королеву-мать

"Пьяница, курящая, как паровоз": британский политик оскорбил королеву-мать

4 часа назад
Сын Порошенко признался в любви к украинскому. На русском

Сын Порошенко признался в любви к украинскому. На русском

4 часа назад
Ярославский чиновник пообещал доделать дорогу в эфире программы "60 минут"

Ярославский чиновник пообещал доделать дорогу в эфире программы "60 минут"

4 часа назад
Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra

Hot or Not? Что купить вместо спорткара Toyota Supra

4 часа назад
В рейтинге лучших смартфонных камер DxOMark сменился лидер

В рейтинге лучших смартфонных камер DxOMark сменился лидер

4 часа назад
Из Крыма на полу: под Саратовом остановили автобус с детьми-нелегалами

Из Крыма на полу: под Саратовом остановили автобус с детьми-нелегалами

4 часа назад
ФСБ: международные террористы пытаются вербовать иностранных студентов в России

ФСБ: международные террористы пытаются вербовать иностранных студентов в России

5 часов назад
Предательство интересов милиции: отставлен замглавы МВД, уговоривший Атамбаева сдаться

Предательство интересов милиции: отставлен замглавы МВД, уговоривший Атамбаева сдаться

5 часов назад
Гонки на машине каршеринга в Балашихе: подростки воспользовались аккаунтом знакомого

Гонки на машине каршеринга в Балашихе: подростки воспользовались аккаунтом знакомого

5 часов назад
Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы

Чем пахла Клеопатра: ученые воссоздали возможный аромат царицы

5 часов назад
Ночное селфи на вагоне поезда чуть не стоило девочке жизни

Ночное селфи на вагоне поезда чуть не стоило девочке жизни

6 часов назад
Российские тяжелоатлеты дисквалифицированы за допинг

Российские тяжелоатлеты дисквалифицированы за допинг

6 часов назад
Аэропорт Гонконга опять закрылся по вине демонстрантов

Аэропорт Гонконга опять закрылся по вине демонстрантов

6 часов назад
Прямо по Библии: археологи нашли свидетельства захвата Иерусалима Вавилоном

Прямо по Библии: археологи нашли свидетельства захвата Иерусалима Вавилоном

7 часов назад
Россияне смогут стать гражданами Украины в упрощенном порядке

Россияне смогут стать гражданами Украины в упрощенном порядке

7 часов назад
Россиянин привлек Тарантино для продажи квартиры, но режиссер ему не помог

Россиянин привлек Тарантино для продажи квартиры, но режиссер ему не помог

7 часов назад
Выпил 20 бутылок водки: турист на Бали сбил мотоциклиста и устроил большой переполох

Выпил 20 бутылок водки: турист на Бали сбил мотоциклиста и устроил большой переполох

7 часов назад
В России назвали самые ходовые кроссоверы ценой до 2 млн рублей

В России назвали самые ходовые кроссоверы ценой до 2 млн рублей

8 часов назад
ФНПР предлагает перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

ФНПР предлагает перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю

8 часов назад
Криштиану Роналду: хочу вписать свое имя в историю футбола

Криштиану Роналду: хочу вписать свое имя в историю футбола

8 часов назад
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд

На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд

8 часов назад
Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни

Склонность вздремнуть днем — первый признак опасной болезни

8 часов назад
Набор карточек из настольной игры о покемонах продали за 107 тысяч долларов

Набор карточек из настольной игры о покемонах продали за 107 тысяч долларов

9 часов назад
Самые известные мультгерои-левши

Самые известные мультгерои-левши

9 часов назад
На украинском стадионе "признались в любви" к Москве

На украинском стадионе "признались в любви" к Москве

9 часов назад
Обнаружена одна из самых больших чёрных дыр в видимой Вселенной

Обнаружена одна из самых больших чёрных дыр в видимой Вселенной

9 часов назад
Внутри человека обнаружены сотни тысяч неизвестных науке белков

Внутри человека обнаружены сотни тысяч неизвестных науке белков

9 часов назад
Пьяный турист разбил голову сотруднице тира в Анапе за отказ пострелять

Пьяный турист разбил голову сотруднице тира в Анапе за отказ пострелять

9 часов назад
Анастасия Заворотнюк останется на Родине

Анастасия Заворотнюк останется на Родине

10 часов назад
Россияне назвали самые тусовочные города

Россияне назвали самые тусовочные города

10 часов назад
"Золотой мальчик" утопил подаренный ему BMW, потому что хотел Jaguar (видео)

"Золотой мальчик" утопил подаренный ему BMW, потому что хотел Jaguar (видео)

10 часов назад