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Ситуация на Украине 15 минут назад
Зеленскому напомнили, что родину нельзя продать дважды
Распродажу всего, что осталось стоящего на Украине, а также самоустранение государственной власти от выполнения социальной функции не скрыть за политически размытыми формулировками и громкими фразами о новом, доселе невиданном в стране политическом курсе.
Заявление представителя президента Украины в парламенте Руслана Стефанчука о том, что партия “Слуга народа” примет либертарианство в качестве своей идеологии, могло бы остаться незамеченным, если бы не тот факт, что действия нового руководства Украины во многом как раз укладываются в общее представление о том, чем является эта идеология, до сих пор не имевшая распространения в масштабах целой страны.
По сути, та форма либертарианства, которая рождается из действий и ориентиров новой украинской власти, является в политическом смысле крайней формой правого анархизма, а в правовом поле устанавливает власть капитала.
“Всякий, у кого есть деньги, может купить, что угодно, все покупается и все продается, и при этом никаких социальных обязательств государство не несет", — заявил в эфире YouTube-канала GolosTV.ua украинский политолог Даниил Богатырев.
В подтверждение своих слов Богатырёв говорит о стремлении новой власти в скором времени отказаться от бесплатного высшего образования, а возможно и школьного образования, о стремлении перевести всю медицину на страховые рельсы, то есть сделать её исключительно платной для каждого гражданина страны. Даже в области пенсионного обеспечения Украина взяла курс на исключение государства из системы.
Рынок земли, о либерализации которого так любят говорить в окружении Владимира Зеленского, фактически не будет "рынком". Вся торговля на этом рынке закончится "в первый день", когда прово собственности на плодородный украинский чернозём перейдёт к транснациональным корпорациям.
Это одно из условий, на которых с Украиной, загнанной уже сегодня в кредитную ловушку, соглашаются работать международные финансовые фонды.
Вот только кредиты МВФ и аналогичных, даже частных, структур не будут деньгами для украинских граждан. Они будут выдаваться Украине под гарантии государства, то есть обеспечением будет служить доходная часть бюджета, а фактически налоги населения, отменять которые, как это предлагают отдельные теоретики либертарианства, никто не собирается.
Так что обольщаться открытием рынка земли не стоит. Это будет однократная продажа украинской территории иностранному капиталу. Он, по теории либертарианства, как раз и будет ответственен за дальнейшее выстраивание отношений внутри общества.
В крайней своей форме либертарианство подразумевает переход судебной и правоохранительной систем государства на режим финансирования частным капиталом, то есть границы правового поля и безопасность Государства (если к тому времени об Украине можно будет говорить как о государстве) будут определяться также владельцами частной собственности.
Вот только президенту и парламенту в той стране отведена незавидная роль. И Зеленскому стоит об этом помнить.
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