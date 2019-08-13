Кризис в Италии: премьером может стать борец с мигрантами Сальвини
Сенат Италии решает, когда состоится голосование по вопросу о вотуме доверия правительству Конте. С инициативой выступила партия "Лига" во главе с вице-премьером Маттео Сальвини. В противовес политике Брюсселя он выступает за резкое ужесточение миграционного законодательства. Во многом благодаря этому Сальвини сейчас активно набирает политические очки.
Глубже кризиса не бывает. А главный его виновник и кандидат в премьеры в плавках в пляжном туре по Италии делает селфи с отдыхающими. Впрочем, что нужно избирателю Маттео Сальвини знает лучше всех. За год у власти его рейтинг вырос в два раза, и он намерен его срочно капитализировать.
"И вчера, и сегодня я все еще министр. Я подписал два указа, запрещающие вход в итальянские воды двум кораблям, которые перевозят сотни мигрантов. Мы никогда не изменим своего отношения к ним. Корабли принадлежат испанской и норвежской неправительственным организациям и могут отправляться в Испанию и Норвегию. Не приближайтесь и не злите нас в Италии! Мы вам не лагерь беженцев", — заявил Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии, заместитель премьер-министра Италии.
Именно опросы стали главным катализатором кризиса в стране. Партию "Лига" сегодня поддерживают 38 процентов итальянцев. Это значит, что Маттео Сальвини можно забыть о сделке с партией "Пять звезд", объявить, что дружба и понимание закончились, и требовать досрочные выборы. Чтобы получить большинство в парламенте, "Лиге" достаточно объединиться с "Братьями Италии" и помириться с Берлускони — именно это так сильно раздражает бывших соратников по коалиции.
"Итальянцы заставят "Лигу" заплатить за этот удар в спину, за то, что они создали правительственный кризис посредине августа. Это приведет к выборам осенью, чего не случалось с 1919 года. Сто лет в Италии не было выборов осенью! Вот увидите, они поплатятся за это!" – предупредил Луиджи Ди Майо, министр экономического развития Италии, заместитель председателя совета министров Италии.
Раздражение второго вице-премьера можно понять, но портфели год назад они поделили мирно: Ди Майо досталась экономика (и здесь у Италии полный провал), Маттео Сальвини сел в кресло министра МВД. Лидер "Лиги" закрыл для мигрантов из Африки все итальянские порты, поругался с Брюсселем, Берлином, а Ричарду Гиру, который раскритиковал его за бессердечность, предложил забрать беженцев с собой в Голливуд и поселить у себя на виллах.
"Я не итальянец, и мне немного неловко рассказывать итальянцам об итальянской проблеме. Очень странное правительство демонизирует людей, которые бегут от огня. Это должно прекратиться. И это прекратится, если мы вместе скажем им — стоп", — уверен Ричард Гир.
Как бы не хотелось прерывать каникулы, парламенту все-таки придется собраться. Вопрос о вотуме недоверия "Лига" в палату уже внесла, и не отреагировать на это невозможно. Скорее всего, 20 августа премьер Конте выступит перед депутатами, после чего будет объявлено голосование.
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