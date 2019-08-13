Экзоскелет для невесомости: российские ученые побороли гравитацию

В России в ближайшее время запустят массовое производство экзоскелетов. Один из видов подобных устройств фактически способен победить гравитацию. Его впервые в мире разработали волгоградские ученые-медики для пациентов, которые не могут двигать руками. Ноу-хау уже прозвали "крыльями".

"Вот так он будет работать ручкой, больше он ее поднять не может, потому что она все время у него висела", — сегодня доктор Воробьев проводит первую примерку экзоскелета для Филиппа Батенина, мальчика из подмосковного детдома. Он за семнадцать лет своей жизни не смог самостоятельно пошевелить ни руками, не ногами. Но здесь, в Волгограде, пообещали сотворить невозможное.

"Филипп не просто сложный, а самый сложный случай. Я удивляюсь, что он все еще жив", — поделился заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии ВОЛГГМУ Александр Воробьев.

Генерализованная форма артрогрипоза, по сути, приговор. Но доктор Александр Воробьев, внимательно изучив историю болезни подростка, пообещал, что совсем скоро Филипп самостоятельно будет заниматься своим любимым программированием.

Основная идея уникальной разработки волгоградских медиков — преодолеть естественную гравитацию Земли. Когда Филипп летел в самолете Москва-Волгоград, преодолевая, по сути, ту самую гравитацию, он и поверить не мог, что уже совсем скоро будет управлять своей элетроколяской не носом, как обычно это делал, или уголком оправы очков, или языком, нажимая его кончиком на сенсорные кнопки, а своими руками.

Наша съемочная группа решила испробовать на себе, какого это преодолеть гравитацию на Земле в экзоскелете, специально сконструированном для эндохирургов, у которых руки в течение всей операции находятся на весу — их нагрузка переходит на спину. И правда — в экзоскелете ощущение такое, что можешь полететь. Это можно было бы назвать крыльями ангела — теперь эти крылья летают по всему земному шару. В Волгограде уже помогли пациентам из Германии, Израиля, Литвы, в России — Якутия, Сибирь — география обширна.

Вика Беломытцева родилась в Волгограде с тяжелейшим недугом — паралич Дюшена-Эрба, но теперь она необычайно подвижна и счастлива.

Паралимпийская чемпионка по плаванию Александра Агафонова с волгоградским экзоскелетом осуществила свою мечту и теперь играет на фортепьяно.

Губернатор Андрей Бочаров узнал о проблеме Филиппа Батенина и приехал к нему в клинику с подарками, объявив мальчика своим личным гостем. И пока дорабатывали экзоскелет, осуществил давнюю мечту подростка — объявить и прокомментировать футбольный матч.

У парня большие планы на то, чтобы восстановить подвижность. Семнадцать дней, проведенные в Волгограде, позади.

Развитие уникальной разработки волгоградских медиков взяли под личный контроль местные власти. Уже в ближайшее время несколько опытных образцов поступят в клиники Волгограда.