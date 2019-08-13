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13 августа 201921:19 Алена Рогозина

Как выбрать колбасу и не быть обманутым: на какие ухищрения идут производители

Как выбрать колбасу и не быть обманутым: на какие ухищрения идут производители

Цвет розовый, отсутствие опасных пищевых добавок и красителей, хранение строго в холодильнике. В Роскачестве объяснили, на что следует обращать внимание при выборе вареной колбасы. Почему так важно разбираться в колбасных обрезках? На какие ухищрения идут недобросовестные роизводители, чтобы сбыть некачественный продукт?

Олеся Кукибная из Брянска нашла кусок металлической иглы в колбасе. Соответствующую фотографию она опубликовала в соцсетях.

"Мне стало так страшно. Вдруг бы эта игла оказалась у меня или моего ребенка в животе?", — поделилась покупательница.Пользователи пишут, что с помощью таких игл накачивают колбасу рассолом и добавками c литерой "Е", чтобы увеличить вес и срок годности товара.

В магазине можно выбрать колбасу на любой кошелек. Например, есть и по 85 рублей за килограмм, а есть и по три тысячи. О вкусах речь уже не идет. В чем же разница?

Была "Докторская", стала вареная "Классическая". Несем образец в лабораторию. С помощью добавок "Е"производитель легко меняет вкус и цвет мясных изделий.

"Чаще всего в колбасе определяются антибиотики тетрациклиновой группы. Также часто встречаются не заявленные ингредиенты в составе, такие как ДНК других видов животных или соя", — рассказала заместитель руководителя Московской испытательной лаборатории Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Наталья Чекменева.

Всю правду о колбасе расскажет состав и электронный код — специальная маркировка на этикетке. Например, консервант Е216 — это пропиловый эфир бензойной кислоты, он запрещен в России. Усилитель вкуса Е612 (глутамат натрия) запрещен к использованию для детского питания. Краситель Е110 желтый "солнечный закат" вызывает тошноту и запрещен в ряде стран. Есть еще и Е250 — это соль. Дозировка, применяемая в России на один грамм колбасы — безопасна.

Грубое нарушение: на растительные жиры и добавки, несоответствующие ГОСТу, в составе вареной колбасы указывает лишь мелкий шрифт где-то на задворках упаковки.

"Это вообще немыслимо, что там они пишут. Надо лупу, чтобы рассмотреть, даже в очках не видно ничего", — рассказала покупательница.

Специалисты разъясняют: есть колбасный ТУ для мясных изделий низкой ценовой категории, а есть жесткий ГОСТ, по которому производят колбасу с высоким содержанием мяса и практически без добавок.

"Статистика такова, что та продукция, которая выпущена по ГОСТу, она по цене выше чем та продукция, которая выпущена по техническим условиям. Продукция по ТУ, как правило, удешевляется другими компонентами. Например, мясом птицы", — поделилась директор департамента исследований Российской системы качества Людмила Викулова.

Свинина, говядина, сало и специи — никаких красителей и консервантов. Мясо с собственной фермы. Оболочка тоже натуральная. Цена этих фермерских копченых колбас еще на производстве стартует от пяти тысяч за килограмм. На вопрос о том, почему в супермаркете так мало натуральной вареной колбасы, технолог Денис Бачинский отвечает:

"Сейчас колбаса дешевая, она вообще там по ГОСТу никак не идет. Чтобы ее удешевить, в основном добавляют куриную продукцию. Это шкура, само мясо курицы, субпродукты могут добавить, разные усилители вкуса. За счет этого она становится гораздо дешевле".

Разработанные еще в Советском Союзе госстандарты на вареную колбасу вроде бы не менялись, но тогда их соблюдали неукоснительно.

Сегодня мясокомбинаты выпускают более ста сортов вареных колбас. И если на этикетке где ТУ, где ГОСТ а где красители не разобрать, то такую колбасу брать не стоит. Нужно обратить внимание на крупный шрифт, ясный состав и цену. Все же мясо дороже химии.

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