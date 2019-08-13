Безопасность и профессиональные тренеры: фитнес-центры приведут в форму

Вступил в силу закон, вводящий более строгие требования к работе фитнес-центров. Их обязали следить за тем, чтобы с клиентами занимался только профессиональный инструктор, а сами тренировки проходили без травм. Привести отечественный фитнес в форму решили после многочисленных жалоб от клиентов, которых физкультура и спорт довели до больничной койки.

"Я лечу вниз в сгруппированном состоянии и падаю на железную ступеньку", — рассказывает Ольга Осипова. Она получила сложный перелом позвоночника в фитнес-центре на занятиях с персональным тренером, который за несколько минут до этого лично настраивал спортивный снаряд. Казалось бы, все очевидно. Но до сих пор никто не наказан, клуб продолжает работать.

"Мы жаловались уже и в городскую прокуратуру, и по Московской области. Пока идут отказы", — говорит Ольга.

После бесконечной череды происшествий с падениями, растяжениями и переломами физические занятия в залах уже не выглядят безопасной формой досуга. Фитнес, объединяющий в себе десятки видов спортивной активности, впору причислять к экстремальным увлечениям. Модная нынче антигравити-йога яркое тому подтверждение.

- Просто отвязывается конец, и человек падает прямо на пол.

Как выяснилось позже, развязался узел на полотне. Падение с метровой высоты вниз головой произошло в присутствии наставника.

"Я вроде бы как бы привязала все правильно, такого раньше никогда не было. И вот это случилось, и я понять не могу, как это произошло". Вот такие объяснения фактически содержат признаки возможного преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса", — говорит адвокат Марат Аманлиев.

Попытка привлечь виновного за оказание услуг ненадлежащего качества закончилась ничем. До сих пор не удалось даже выяснить, что именно входит в обязанности тренера. Квалификация фитнес-специалистов — вопрос отдельный. Как показывает практика, даже в крупных центрах в качестве преподавателей порой работают те, кто только вчера закончил двухнедельные курсы.

— Первое образование у меня инженерное. Шесть лет я отучился. Второе образование у меня уже по профилю фитнеса. Еще курсы.

Заниматься с такими "профи", по словам настоящих дипломированных тренеров, все равно что бродить по спортзалу в одиночку, наугад подбирая инвентарь.

Один из самых известных и распространенных тренажеров — для жима от груди. Кажется, что с этим справиться любой новичок. Но тренер останавливает: "Стоп! Начнем с нюансов. Самое главное, что вы должны понимать, что на всех тренажерах вы должны занимать правильное исходное положение".

В последнее время увлечение здоровым образом жизни стало очень модным. Бизнес этот чрезвычайно прибыльный. Фитнес-клубы множатся как грибы после дождя. И при этом никакого контроля за их деятельностью фактически нет. Ситуация в спортиндустрии должна кардинально поменяться с вступлением в силу нового закона.

"Появился новый раздел, посвященный фитнес-центрам, их правам и обязанностям. Их обязанности — предоставлять безопасные услуги, нанимать профессиональных тренеров", — говорит председатель Комитета государственной думы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Профессиональные стандарты, регламентирующие требования к образованию тренеров и техническому оснащению залов, будут приняты позже. А контролировать их соблюдение будут министерство спорта, трудовая инспекция и Роспотребнадзор.