В Крыму обнаружены останки вымершего кита возрастом 10 миллионов лет

При раскопках античного некрополя Кыз-Аул в восточной части полуострова ученые экспедиции Института археологии Крыма РАН, а также волонтеры фонда "Археология" обнаружили удивительную находку — останки предка современного кита. Их возраст, по предварительной оценке, составляет около десяти миллионов лет.

О находке рассказал ведущий методист зоологического музея Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского, палеонтолог Дмитрий Старцев. Останки принадлежат детенышу кита цетотерия (Cetotherium). По словам ученого, млекопитающих называют усатыми или карликовыми китами. Размеры подобной особи достигали около двух метров. Старцев отметил, что это первая находка такого плана в 2019 году.

В числе обнаруженных останков — части черепа и челюстей, позвоночный столб, ребра. В настоящее время они уже доставлены в зоологический музей, где к их изучению приступят палеонтологи.

По словам Дмитрия Старцева, подобные находки в последние годы все чаще встречаются именно в восточной части Крымского полуострова, сообщает ТАСС. Это связано с возведением Крымского моста, а также прокладкой федеральной трассы "Таврида".

Например, летом 2018 года в районе строительства трассы у поселка Зуя была обнаружена пещера с останками древних животных, в числе которых саблезубая кошка, слон, жираф, верблюд, птицы высотой 4,5 метра. Возраст находки составлял от 800 тысяч до 2,5 миллиона лет.