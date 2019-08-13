Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Цинциннати

В Цинциннати набирает ход турнир АТП серии "Мастерс" с призовым фондом 5 миллионов долларов. Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг соревнований.

В стартовом поединке Андрей нанес поражение грузину Николозу Басилашвили в трех партиях 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Соперники провел на корте 1 час 57 минут. Эта встреча была третьей в истории взаимоотношений двух теннисистов. Две предыдущих завершились победами Басилашвили.

Соперник Андрея Рублева определится в матче швейцарца Станисласа Вавринки и болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 16 августа.