Строители пообещали Путину открыть "Тавриду" в 2020 году

Президент России Владимир Путин пообщался с подрядчиками строительства трассы "Таврида". Сейчас это крупнейший транспортный проект в Крыму. Автомобильная дорога пройдет по маршруту Керчь — Симферополь — Севастополь. Ее протяженность более 250 километров. Это не просто дорожное полотно, но еще десятки развязок, мостов и путепроводов, сообщает "Россия 24".

Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 150 миллиардов рублей. По расчетам, проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трех.

Путин рассказал, что несколько дней назад пролетел практически над всей "Тавридой", и остался доволен увиденным. "Важно, чтобы в срок она была сдана", — подчеркнул он.

Глава государства также поинтересовался у руководителей компании "ВАД", сколько местных специалистов они привлекли для строительства. Гендиректор Валерий Абрамов ответил, что половину из них наняли в Крыму. Он заверил президента, что "в декабре следующего года "Таврида" будет сдана в эксплуатацию", передает ТАСС.

В свою очередь первый заместитель гендиректора Виктор Перевалов отметил, что трасса будет готова уже к сентябрю 2020-го, а официально будет сдана в декабре, так как нужно оформить документы.

"Для граждан это не имеет значения, когда будут оформлены документы. Важно, когда можно будет передвигаться по этой трассе", — сказал Путин.