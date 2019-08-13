Калужский радиотехнический институт попал под санкции США

Министерство торговли США приняло решение добавить Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт в санкционный список.

Как передает "Интерфакс", данное решение американский Минторг объяснил тем, что КНИРТИ является филиалом концерна "Радиоэлектронные технологии", ранее попавшего в черные списки.

Санкции также коснулись еще 16 предприятий из Армении, Бельгии, Великобритании, Грузии, Китая, Малайзии, Нидерландов и Объединенных Арабских Эмиратов.

По мнению США, эти предприятия действуют во вред американской национальной безопасности или интересам международной политики страны.