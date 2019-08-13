Стал известен стартовый состав "Краснодара"

Бронзовый призер российской премьер-лиги "Краснодар" проведет ответный матч с португальским "Порту". Стал известен стартовый состав российского клуба.



С первых минут встречу начнет молодой нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Полностью состав краснодарцев выглядит следующим образом. Матвей Сафонов, Кристиан Рамирес, Урош Спаич, Александр Мартынович, Сергей Петров, Тонни Вилена, Руслан Камболов, Реми Кабелля, Вандерсон, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов. Запасные Станислав Крицюк, Йон Гудни Фьолусон, Дмитрий Стоцкий, Кристофер Ульссон, Кайо, Иван Игнатьев.

Бывший нападающий "Спартака" Зе Луиш остался на скамейке запасных "Порту". У "драконов" с первых минут вышли на поле Агустин Марчесин, Пепе, Иван Маркано, Сея Накадзима, Алекс Теллес, Хесус Корона, Данилу Перейра , Ренцо Саравия, Сержиу Оливейра, Луис Диас, Муса Марега. В резерве: Диогу Кошта, Рмариу Бару, Венсан Абубакар, Матеус Урибе, Уилсон Манафа, Шансель Мбемба, Зе Луиш.

Первый матч прошел в Краснодаре и звершился победой "Порту" 1:0.