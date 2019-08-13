Трамп пригрозил выходом США из ВТО

США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если увидят в этом необходимость.

Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал президент США Дональд Трамп, выступая перед собравшимися в городе Монака в штате Пенсильвания.

Он обратил внимание всех на то, что до его прихода к власти, руководство Штатов проигрывало все споры в ВТО, а теперь, как правило, выигрывает.

Трамп заявил, что это происходит потому, что в Всемирной торговой организации опасаются выхода США из этой организации и подчеркнул, что, по его мнению, в ВТО всегда симпатизировали Китаю и Индии, забывая при этом об американских интересах.