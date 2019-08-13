Меркель расказала, когда уйдет из политики

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что после следующих выборов в Бундестаг, которые пройдут в 2021 году, не будет больше заниматься политикой.

"Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду", — рассказала она газете Die Ostsee-Zeitung.

Также она рассказала, что не собирается заниматься политикой и на уровне ЕС – "там уже все посты распределены". Читатели издания задали Меркель вопрос, что ей хотелось бы прочитать о себе через 50 лет в школьных учебниках по истории. Канцлер ответила так: "Что она старалась".

В конце 2018 года Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером, напоминает ТАСС.

Состояние здоровья Меркель в последнее время вызывает вопросы. С начала лета у нее было уже несколько приступов неконтролируемой дрожи. Сначала это объясняли обезвоживанием, потом психосоматикой. Однако до сих пор информации о том, что происходит канцлером, нет.